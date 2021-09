Bruciato wc pubblico, la denuncia: "Emanava un tanfo insopportabile"

Da anni Europa Verde porta avanti una battaglia problema dei wc pubblici a Napoli. Praticamente tutti chiusi e alcuni in condizioni igienico sanitarie indegne. In particolare quelli di Piazza Cavuor erano stati ripetutamente segnalati. A denunciarlo erano stati dei cittadini che si erano rivolti al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che era andato più volte sul luogo segnalando le condizioni di fatiscenza, sporcizia, di scarsissima igiene di questi bagni pubblici. Uno di questi stamane è stato bruciato.

Il wc dato alle fiamme era in condizioni igieniche raccapriccianti ed emanava un tanfo insopportabile. Lo avevamo segnalato da anni anche come ricettacolo di rifiuti e luogo in cui ci si prostituiva e drogava. Purtroppo nessuno ci ha dato ascolto. La situazione bagni pubblici a Napoli è alquanto delicata, ce ne sono davvero pochi e la maggior parte di essi si trovano in pessime condizioni diventando di fatto del tutto inutilizzabili e quindi cittadini e visitatori devono ripiegare sui bagni di bar e caffetterie. In una città che si rispetti, ancor di più se turistica, quello dei servizi igienici pubblici deve essere garantito a tutti e deve essere di primissimo livello e quindi le condizioni igienico-sanitarie dei luoghi pubblici devono essere più che impeccabili.

Siamo ben lontani da questa realtà. C’è un assoluto bisogno di creare nuovi bagni pubblici e di ripristinare uno stato dignitoso di decoro ed igienico delle strutture già esistenti. Abbiamo, attraverso diverse note, informato il Comune della situazione dei servizi igienici pubblici di Piazza Cavour chiedendo se siano previsti degli interventi e quali siano i tempi senza mai ricevere alcuna risposta.”– le parole del Consigliere Borrelli e di Enzo Vasquez di Europa Verde che hanno effettuato diversi sopralluoghi in zona senza mai aver ottenuto alcun riscontro dall'amministrazione.