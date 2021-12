Covid, via al vaccino fascia 5-11: "Efficace al 90 per cento. Pochi effetti collaterali"

"Siamo felici di poter consigliare il vaccino anti-Covid per i bimbi della fascia 5-11 dopo che lo stesso è stato somministrato già a 3 milioni di pari età americani". Per Annamaria Staiano, medico del Policlinico di Napoli e presidente della Società italiana pediatri, il via libera di Ema e Aifa per l'inizio della campagna di vaccinazione rivolta ai più piccoli è un grande risultato: "Abbiamo registrato anche casi di bambini finiti in terapia intensiva a causa del Coronavirus, in questo modo potremo mettere al sicuro i più piccoli e chi vive con loro".

Si attende di conoscere la data ufficiale di inizio. Negli Stati Uniti la campagna è partita già da diverse settimane, dopo il completamento delle tre fasi di sperimentazione su 2.500 bambini: "Sono state avanzate perplessità - prosegue la Staiano - sul fatto che i test sono stati effettuati su pochi casi, ma ci sono anche i 3 milioni di bimbi già vaccinati con minimi effetti collaterali".

Anche per la fascia 5-11 le dosi saranno due, a 21 giorni di distanza l'una dall'altra. Rispetto agli adulti, però, cambia la quantità di farmaco: "E' stato stabilito che la dose per i bambini sarà un terzo del normale". Sulle modalità non esistono ancora indicazioni precise. Il governatore Vincenzo De Luca ha parlato di spazi appositamente dedicati ai ragazzi: "C'è anche la possibilità di coinvolgere i pediatri. Sarebbe importante visto il rapporto di fiducia con le famiglie" conclude la Staiano.