Vaccino anti-Covid per gli studenti del Policlinico Vanvitelli: "E' un atto d'amore"

Una giornata da ricordare per l'Azienda universitaria Policlinico Vanvitelli che per le prossime tre settimane vaccinerà contro il Covid-19 la popolazione studentesca. In particolare, si sottoporranno al siero di Pfitzer i giovani dal terzo al sesto anno di studi: "Un atto dovuto e importante - spiega il docente di Oncologia medica Fortunato Ciardiello - perché i nostri ragazzi frequentano i reparti, vengono a contatto con i pazienti e, con il vaccino, potranno proseguire la loro formazione medica. Anche gli studenti di scienze infermieristiche saranno vaccinati".

Dal canto loro, i medici e infermieri del futuro vogliono lanciare un messaggio a chi avanza dubbi sul vaccino anti-Covid: "E' un atto d'amore verso i nostri cari, un dovere verso la scoietà ed è l'unico modo che abbiamo per tornare alla normalità che tanto amiamo". In questo video abbiamo raccolto le loro testimonianze.

(Musica da www.bensound.com)