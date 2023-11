Università occupata, flash mob pro-Palestina: "Avete le mani sporche di sangue"

Non ci stanno a passare per incappucciati violenti, come qualcuno li ha dipinti. Gli studenti dell'Università Orientale di Napoli, da due giorni occupata in segno di solidarietà per il popolo palestinese, respingono tutte le accuse e rilanciano la loro azione con un flash mob all'esterno dell'ateneo.

I ragazzi sono usciti dal portone di Palazzo Giusso con le mani sporche di vernice rossa, a simboleggiare il sangue che si sta spargendo sulla Striscia di Gaza e tenendo tra le mani foto dei bombardamenti. "Non siamo noi i violenti. - sostengono - Violento è chi sostiene indiscriminatamente uno stato che sta massacrando un popolo. Israele ha le mani sporche di sangue". A chi li critica per aver sottratto l'università agli scopi didattici replicano: "Adesso le aule sono davvero libere e vengono utilizzate da chi vuole confrontarsi sul genocidio che si sta compiendo".

Secondo Simone: "Il popolo palestinese ci insegna che anche sotto occupazione militare ci si può ribellare per difendere i propri diritti".