De Magistris: "Strade affollate? Portano tutti la mascherina" (VIDEO)

"I cittadini non sono untori, sono tanti in strada ma il dato importante è che il 95 per cento porta la mascherina. Quindi, evitiamo di fare polemiche sulle strade affollate". E' piccata la risposta di Luigi de Magistris quando i giornalisti gli chiedono un commento sul fatto che, nel primo sabato di zona arancione, i napoletani sia accorsi in massa nelle strade dello shopping.

Le immagini di via Toledo sembrano quelle di un tranquillo weekend pre-natalizio di un anno qualsiasi, ma il sindaco smorza le polemiche: "E' così in tutte le città del mondo e con l'avvicinarsi del Natale le persone in strada saranno il triplo. Se la zona arancione lo consente, i cittadini escono. Se poi dovessero esserci assembramenti ci sono gli agenti della municipale a controllare".

Eppure, fino a poche settimane fa era lo stesso primo cittadino a richiedere, a gran voce, l'istituzione della zona rossa per sottolineare "...il fallimento della gestione De Luca". Si preannunciano polemiche soprattutto perché se da un lato si offre la possibilità ai cittadini di poter affollare le strade e fare acquisti, così come si consentirà loro di andare a ristorantre per il pranzo del 25, dall'altro li si vuole convincere a non raggiungere neanche i familiari più stretti per il festeggiamento del Natale. Una contraddizione che nessun rappresentante istituzionale ha ancora spiegato.