Spari durante un funerale: panico in strada - VIDEO

Paura ad Acerra dove, durante un funerale, sono stati esplosi dei colpi di pistola. Gli spari hanno creato caos, scatenando panico e fuggi-fuggi generale. Come si vede in un filmato che alcuni cittadini hanno inviato al deputato l’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, sembrerebbe che durante un corteo funebre per le strade del comune dell’hinterland napoletano siano stati sparati dei colpi di arma da fuoco (non si sa se con arma vera o a salve) che hanno provocato il panico generale tanto da indurre i presenti a fuggire via.

“Abbiamo inviato il filmato alle forze dell’ordine chiedendo informazioni su questo episodio e di indagare trovando i folli pistoleri” - commentano Borrelli e il portavoce locale del Sole che Ride Rosario Visone - “Più passa il tempo e più sembra di essere nel Far West. Troppe armi in circolazione, troppi balordi e criminali che sparano all’impazzata sulla folla e su persone innocenti. Prima che ci scappi il morto, prima di una tragedia, lo ribadiamo da tempo, si intervenga per reprimere quota donata di criminalità”