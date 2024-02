Si barrica in casa e spara in strada, forze dell'ordine chiudono il quartiere

Da questa mattina un uomo si è barricato nella sua abitazione in via Raffaele testa, a San Giovanni a Teduccio, e ha esploso diversi colpi di pistola verso la strada.

L'uomo dovrebbe avere poco più di 50 anni e avrebbe chiesto di parlare con le forze dell'ordine. Polizia e carabinieri hanno sbarrato tutti gli accessi alla abitazione creando una zona cuscinetto di diverse centinaia di metri.

Non ci sono certezze in merito alla presenza di altre persone all'interno dell'abitazione. Secondo quanto si apprende, i figli dovrebbero essere a scuola mentre in casa dovrebbe esserci la compagna. Diversi cittadini sono stati invitati a lasciare le proprie auto e ad allontanarsi per non essere bersagli dell'uomo.