Il sottopasso della vergogna chiuso a tempo indeterminato |VIDEO

Infiltrazioni, topi, escrementi, rapine, caduta calcinacci. Che dopo anni di denunce il sottopasso della Circumvesuviana di Barra chiudesse per lavori era auspicabile. Ciò che, invece, non era prevedibile è che, allo stato attuale, non si conosce la data in cui riaprirà. La chiusura è avvenuta nel mese di agosto, dopo una querelle che ha visto protagonisti l'Eav e la VI Municipalità.

Alla fine, diffidato dal parlamentino di Napoli Est, l'Ente autonomo Volturno avrebbe riconosciuto la responsabilità nella gestione del sottopasso della vergogna, come è stato ribattezzato negli anni. A quel punto, è stato piazzato un blocco di calcestruzzo per ostruire il passaggio, in attesa dell'inizio dei lavori. Lavori, però, che non è dato sapere quando cominceranno e, di conseguenza, nemmeno quando finiranno. Il tunnel non serve soltanto per uscire dalla stazione della Circum. Di fatto collega due parti del quartiere Barra, divise dai binari, da via Volpicella a via Chiaromonte. Senza il sottopasso, l'alternativa per centinaia di famiglie che vivono 'dall'altro lato' è quella di fare il giro lungo, percorrendo un cavalcavia. "Queste persone - denuncia il consigliere municipale Patrizio Gragnano - non solo sono tagliate fuori dalla Circumvesuviana, ma anche dai servizi fondamentali, come negozi e uffici pubblici, che sono tutti dall'altra parte del tunnel".

Motivo per cui, pochi giorni dopo la 'chiusura' qualcuno ha spostato i blocchi e molti cittadini hanno ripreso a usare il sottopasso a loro rischio e pericolo. "Piazzare un semplice new jersey - prosegue Gragnano - significa volersi solo sentirsi sollevati dalle responsabilità senza risolvere il problema. Le tante persone anziane non possono percorrere un cavalcavia per raggiungere i servizi più banali. L'Eav deve intervenire al più presto".