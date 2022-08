Furgone Abc in sosta selvaggia: Borrelli litiga con il lavoratore (VIDEO)

Il mezzo dell'azienda pubblico è stato fermo per almeno 20 minuti alla fermata del bus, mentre il dipendente era a fare la spesa

Un'altra lite in strada per il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Borrelli. Stavolta, però, dall'altra parte non ci sono tiktoker o pezzi criminali, bensì un dipendente pubblico, dell'Abc, reo di aver parcheggiato il furgone aziendale al posto della fermata del bus.

Borrelli ha mostrato il mezzo parcheggiato in una lunga diretta da Mergellina, precisamente a Largo Sermoneta. Il guidatore si è ripresentato dopo un quarto d'ora, dopo aver "fatto la spesa". Da qui,il battibecco con Borrelli che abbiamo sintetizzato nel video.