Guerriglia tra manifestanti e forze dell'ordine: via Santa Lucia sotto assedio (VIDEO)

Sono immagini drammatiche quelle che arrivano da via Santa Lucia. Poche centinaia di manifestanti stanno tenendo sotto scacco l'intera area. Lanci di petardi, fumogeni e oggetti contro le forze dell'ordine si stanno alternando a cariche degli uomini in divisa. Cassonetti dei rifiuti sono stati portati in strada e utilizzati come barriere incendiarie dopo essere stati dati alle fiamme.

Gli scontri si stanno verificando proprio nei pressi del palazzo della Giunta regionale della Campania. Sono diversi gli uomini in divisa rimasti feriti nel corso degli attacchi sferrati dai manifestanti.