Camion sversano nel Parco del Vesuvio (VIDEO)

Nove persone arrestate per traffico illecito di rifiuti. Portavano in area protetta i fanghi del Sarno

Utilizzavano il Parco nazionale del Vesuvio come discarica personale di fanghi derivati dal dragaggio del Sarno. Nove persone sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dala Direzione distrettuale antimafia. Sono gravemente indiziate in ordine al reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Sequestrati anche la sede dell’impresa interessata e due impianti di trattamento dei rifiuti, sette autocarri e due pale meccaniche, tutti di proprietà della ditta, verosimilmente utilizzati per la commissione del reato contestato. Nel video girato dai carabinieri, è possibile vedere i camion che sversano in area protetta.