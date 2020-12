Scuola, De Luca: "Non riapriremo tutto il 7 gennaio"

La riapertura delle scuole il 7 gennaio non è un dato scontato, almeno in Campania. In occasione del v-day all'Ospedale Cotugno di Napoli, il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha ribadito che qualsiasi ipotesi di riapertura sarà valutata in base ai dati epidemiologici di inizio 2021. In ogni caso, il governatore esclude aperture totali: "Non si possono fissare date a priori. La cosa certa è che non riapriremo tutto il 7 gennaio. E sulla scuola, la Campania è contraria a far tornare a scuola il 50 per cento degli studenti. Valuteremo tempi e numero di ragazzi tra qualche giorno".