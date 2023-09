Reddito di cittadinanza, ex percettori bloccano la strada |VIDEO

Una cinquantina di ex percettori del Reddito di cittadinanza ha bloccato le strade del centro di Napoli per manifestare contro la sospensione della misura da parte del Governo. In particolare, i cittadini si sono riuniti in piazza Garibaldi e hanno percorso prima corso Arnaldo Lucci e poi un pezzo di via Marina. L'obiettivo era raggiungere la sede Inps in via De Gasperi, ma vista la scarsa partecipazione la manifestazione si è sciolta dopo 90 minuti.

Tra di loro sia persone che non percepiscono più la misura da luglio, sia coloro che la riceveranno fino al 31 dicembre. Durante il corteo, cori contro Giorgia Meloni. "Ieri (27 settembre, ndr) non ci hanno caricato le carte - dice una donna - e noi non abbiamo soldi neanche per fare la spesa. La riforma che hanno fatto crea solo problemi. Ci tolgono il reddito ma al momento non abbiamo nè lavoro nè corsi di formazione".

Ciro è tra coloro che percepirà il Reddito fino al 31 dicembre: "Con 4 figli, anche gli ottocento euro su cui posso contare non sono abbastanza. E non posso neanche andare a lavorare. Fino al 2010 ero impiegato nelle carrozze ristorante degli Eurostar, poi sono stato licenziato. Da allora mi sono arrangiato. Il Reddito mi ha aiutato, ma io vorrei un lavoro vero".