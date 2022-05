Ragazza rapinata in strada, le puntano contro la pistola: il video

"Vigliacchi! Come definireste due rapinatori che scippano la borsa ad una donna sola per strada di sera? Le hanno anche puntato la pistola mentre lei li supplicava! È accaduto sabato sera. Mi auguro possano essere rintracciati e severamente puniti...". Così l'inviato di Striscia la Notizia a Napoli, Luca Abete, nel pubblicare sui social il video di una rapina che racconta è avvenuta nel capoluogo partenopeo.

Le immagini sono state girate da un edificio di fronte. Si nota chiaramente una ragazza che sta per entrare nel portone del palazzo, quando viene avvicinata da una persona. Questa le sottrae la borsa per poi saltare sullo scooter di un complice. La giovane urla disperata e inizia anche a inseguire il mezzo a due ruote, per fermarsi non appena i malviventi non le puntano contro un'arma.