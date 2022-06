Assalta il noto pub con la pistola in pugno per rubare l'incasso: le immagini della rapina sui social - VIDEO

Rapina in un noto pub a Pianura, con il malvivente che ha puntato la pistola in faccia al titolare e ad una dipendente. Uno è entrato armato di pistola e con il volto travisato dal casco integrale dalla mascherina. Ha puntato l’arma in faccia al titolare e ad una dipendente intimandogli di consegnare l’incasso. L’altro, il complice, a bordo di uno scooter, attendeva all’esterno pronto per la fuga. Questa è la ricostruzione dell ‘ennesima rapina, le cui immagini choc sono state caricate sui social media. L’episodio in questione è avvenuto lo scorso sabato sera. Dopo aver messo a segno il colpo, i due sono fuggiti. Poco dopo, sul posto sono giunti i carabinieri. La refurtiva è ancora da quantificare e sono in corso indagini per svelare l'identità del criminale.

Borrelli, che ha condiviso le immagini, ha commentato: "L'ennesima tragedia è dietro l'angolo. Gente che se ne va in giro armata, seminando terrore e panico. Derubano la gente che lavora, non esitano a puntare armi contro gente perbene o anche bambini, come accadde durante la rapina alla pizzeria ‘Un posto al sole’ a Casavatore. Nessuno è più al sicuro, in nessun momento. Prefetto e Questore devono studiare un piano strategico per fermare questa ondata di criminalità e violenza ed il Ministro Lamorgese deve trasformare in fatti concreti le promesse fatte. Ad oggi non si percepisce alcun miglioramento sulla sicurezza sul territorio nonostante innumerevoli annunci di maggiore videosorveglianza e più uomini delle forze dell'ordine per strada”.