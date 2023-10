Minaccia un uomo con il piccone per rapinarlo: è il fratello |VIDEO

Violenza in famiglia a Vico Equense, dove un uomo è entrato in un supermercato armato di piccone. Nessuna intenzione di rapina, almeno nei confronti del negozio. Il 37enne era in cerca di soldi che voleva estorcere al fratello di 42. Trovato all'interno del market, dove si era rifugiato, incurante dei clienti e della proprietaria, ha preteso che il fratello gli consegnasse lo smartphone, con tanto di pin per lo sblocco, minacciandolo con il piccone e si fa dire anche il pin per sbloccarlo.

A quel punto, l'uomoha fatto anche la spesa, giusto due birre e un pezzo di pane che ha pagato regolarmente. Uscito dal supermercato, l’uomo è stato bloccato e arrestato dai carabinieri nei pressi del negozio. Dovrà rispondere di rapina e porto abusivo di strumenti atti ad offendere. Il piccone è stato sequestrato mentre lo smartphone è stato restituito al legittimo proprietario. Dal video è possibile vedere come, all'ingresso dal malintenzionato, i clienti fuggano mentre l'uomo brandisce il piccone a pochi centimetri dalla cassa.