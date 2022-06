Ragazzo con disagio mentale preso a calci per strada (VIDEO)

Un uomo a terra, nudo, in evidente stato confusionale. Un altro uomo scende dal motorino e inizia a inveire contro di lui. Poi gli sferra un calcio, poi un altro. Le immagini girate da un cittadino di Acerra sono agghiaccianti. Il giovane uomo nudo a terra pare rispondere al nome di Sergio, un ragazzo con disturbi psichici ma innocuo, conosciuto nella zona.

A pubblicare il video sui social è un'attivista, ma dopo poco girava già in decine di gruppi. Mentre l'uomo in piedi continua a sferrare calci, altre persone di fermano, ma nessuno interviene. Una donna prova a portare via l'aggressore, ma lui non contento torna indietro e colpisce il ragazzo a terra prima alle gambe, poi al petto. Sembra urlare in napoletano: "Vedi di muoverti". Dai balconi qualcuno minaccia di chiamare la polizia, ma non basta a placare la furia.

"Il ragazzo appartiene alla categoria dei fragili - scrive una donna sui social - Invece di essere aiutato, viene picchiato. C'è chi si ferma a guardare senza muovere un dito. La mia associazione è già attiva per aiutare Sergio. Dobbiamo chiederci se siamo umani o bestie".