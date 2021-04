Crisi Covid, ambulanti e mercatali in autostrada verso Roma: la "marcia" di protesta

Dura protesta stamane dei mercatali, incolonnati sull'autostrada in direzione Roma. Il corteo è contro il perdurare della chiusura decisa dal Governo in termini di restrizioni anti-contagio, chiusura che secondo i commercianti ingiustamente non riguarda altre situazioni invece più a rischio.

Il blocco si è spostato man mano sulla A1 tra Napoli e Caserta. I mercatali che aderiscono alla sigla Ana-Ugl hanno bloccato la circolazione autostradale in entrambi i sensi di marcia con camion e furgoni.

A Roma è previsto un presidio davanti a Montecitorio. Alcuni hanno esposto dei cartelli sui furgoni: "Ridateci Conte", "Per il Governo siamo invisibili, chiediamo solo di lavorare" e "sindaci incapaci", alcune delle scritte.