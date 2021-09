Tragedia sul ponte di San Rocco, parcheggia lo scooter e si lancia nel vuoto

Minuti drammatici in via nuova San Rocco, dove dal ponte, già teatro in questi anni di numerose tragedie, si è lanciata nel vuoto una ragazza. Sul posto i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di recupero del corpo ormai senza vita della giovane. Presenti anche polizia e ambulanze del 118.

Da tempo i residenti del quartiere richiedono che venga posto in sicurezza al più presto il muretto del ponte, ma invano, nonostante le numerose sollecitazioni.

"Nonostante le promesse istituzionali oggi dobbiamo registrare l'ennesima tragedia. La non messa sicurezza, il parapetto è 96 centimetri non è a norma, ha facilitato tale gesto estremo di questa povera ragazza", denuncia Bukaman.

(Video di Alfredo Di Domenico per NapoliToday)