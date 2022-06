Pizza VIllage, boom di visitatori: "Ritrovarci qui è fantastico" - VIDEO

Grande successo per il Pizza Village - allestito fino a domenica 26 giugno - con napoletani e turisti che stanno prendendo letteralmente d'assalto il Lungomare. E se da un lato gli eventi di contorno attirano i visitatori, la vera protagonista è l'amata pizza. La kermesse gastronomica è tornata - a causa del Covid - in presenza dopo due anni e nel villaggio si "respira" la voglia di clienti e ristoratori di tornare prestissimo alla piena normalità. Sono 40 le pizzeria a disposizione dei visitatori ed ognuna offre tre tipi di pizze: margherita, marinara e pizza special.

Tra gli stand presi d'assalto c'è sicuramente quello di Errico Porzio che ieri ha dato spazio anche alla solidarietà, Rifugiati di guerra, senza fissa dimora e famiglie bisognose sono state ospiti di Porzio e in più l'incasso di ieri è stato devoluto a loro tramite l'associazione Angeli di Strada Villanova. "Per me è la manifestazione più importante legata al mondo pizza", dice Porzio ai microfoni di NapoliToday. "Devo tanto a questa manifestazione che mi ha reso il pizzaiolo del popolo".

"Ritrovarci qui è magnifico"

Emozionata anche Jessica De Vivo di Mary Rose: "Lo aspettavamo in tanti. Dopo due anni chiusi, ritrovarci quì è magnifico". Le fa eco Enrico Di Pietro del PalaPizza di Frattamaggiore: "Mamma mia, non vedevo l'ora. Bello stare a Mergellina in mezzo a ttutta questa gente sorridente grazie al panorama e alla pizza. C'è tanta voglia di ricominciare e di superare questo periodo del quale non ne voglio neanche parlare. Godiamoci il Pizza Village".

Soddisfatto anche l'esordiente Michele Fusco di "Fortuna Madre": "Per noi è un onore essere qui al Pizza Village con le migliori pizzerie della Campania. Un'emozione indescrivibile stare con i grandi professionisti del settore". Tra i professionisti di "vecchia data" presenti al Piuzza Village anche Salvatore Vesi che ha propone la pizza special "curniciello" per "scacciare via la crisi portata dalla pandemia". "Ci mancava stare insieme agli altri colleghi e vedere tanta gente che aspettava il Pizza VIllage", spiega Vesi.