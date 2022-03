Su Napoli e provincia diluvia: traffico in til sull'Asse mediano - VIDEO

Napoli e la sua provincia si sono svegliate sotto la pioggia battente. Come ampiamente annunciato dagli esperti, questa settimana - a cavallo tra marzo e aprile - sarà caretterizzata dal maltempo, con piogge abbondanti, venti forti e un calo delle temperature.

Già dalle prime ore del mattino si sono registrati i primi disagi per quanto riguarda la viabilità. Traffico in tilt, in particolare, viene segnalata sull'asse mediano in direzione Lago Patria. Alcuni cittadini, inoltre, segnalano anche qualche allagamento, anche se la situazione sembra essere sotto controllo.