Piazza Mercato, ancora un corteo di scooter in pieno coprifuoco - VIDEO

Dopo l'episodio di qualche settimana fa, un nuovo "raduno notturno" di moto, in pieno coprifuoco, è stato registrato a Piazza Mercato. A denunciare il fatto è stato Gianfranco Wurzburger, di Asso.gio.ca: "Questa notte all'una si è ripetuto il carosello così come avviene da diverse sere! Simulazione di stese, di giostre medioevali, girotondo moderni, chissà! Fatto sta che non si dorme tranquilli con un cantiere ancora aperto e senza alcun rispetto delle regole di sicurezza! Ovviamente in pieno coprifuoco!".

Qualche settimana fa analoghe immagini erano state diffuse da Ciro Cinquegrana, consigliere municipale di Forza Italia: "Piazza Mercato area pedonale ieri dopo il coprifuoco dopo tantissime segnalazioni dei residenti aspettiamo provvedimenti da parte dell’amministrazione comunale", scrisse su Facebook