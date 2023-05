Entra in una lavanderia, posiziona un petardo nella lavatrice e fugge via|Video

Un uomo si è introdotto in una lavanderia di via Donnalbina, traversa di via Monteoliveto per un atto di vandalismo. Ha infatti collocato un petardo all'interno di una lavatrice creando danni all'elettrodomestico e agli abiti presenti al suo interno.

"Ho un negozio a via Donnalbina zona Monteoliveto. Questo soggetto nel video è entrato e messo un petardo in una lavatrice. Siamo stremati”, denunciano i gestori del negozio in un video pubblicato dal deputato Francesco Emilio Borrelli.