Centro storico ostaggio dei motorini: a centinaia sfrecciano tra i passanti |VIDEO

Sembrano branchi di animali. Avanti e indietro, passano, sfrecciano, girano in tondo non si capisce bene con quale scopo perché poi sembrano non fermarsi mai. E' il balletto dell'inciviltà che ogni weekend va in scena in piazza Dante, centro storico di Napoli, dove centinaia di motorini transitano ad alta velocità sfiorando i passanti. I social propongono decine di video che mostrano questa barbara usanza. E' accaduto anche ieri, 24 febbraio. Dal video che pubblichiamo è possibile vedere una bandiere Ucraina, residuo della commemorazione per i due anni dall'inizio della guerra che si è tenuta nel pomeriggio.

In sella agli scooter ci sono giovani e giovanissimi, spesso minorenni, il più delle volte senza casco. Incuranti del fatto che la piazza sia un'area pedonale si comportano da padroni della strada. Nessuno a contrastarli. Infatti, nonostante la scena si ripeta identica ogni venerdì e sabato non c'è nessuna volante delle forze dell'ordine, neanche come deterrente.

Se si considera che le strade circostanti, da via Pessina a via Bellini, da via Costantinopoli a via Conte di Ruvo, sono ostaggio dei parcheggiatori abusivi si inizia ad avere una vaga idea dello stato di abbandono in cui il centro storico viene lasciano durante i fine settimana. E' intervenuto anche il deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Borrelli: "Nonostante le innumerevoli denunce ancora nulla si muove. Chiedo nuovamente che venga istituita una task force delle forze dell’ordine per garantire il rispetto delle regole a piazza Dante. Bisogna intervenire duramente prima che accada una tragedia, sequestrando i mezzi utilizzati per queste folli scorribande e multando duramente i conducenti, se necessario anche con la revoca della patente. Mi chiedo cosa spinga questi ragazzi a comportarsi così, cosa ci sia di divertente nel passare un’intera serata a consumare benzina sfrecciando in tondo all’interno dell’area pedonale della piazza. Forse è solo una sfida alle istituzioni, cercando di dimostrare che loro possono fare ciò che vogliono fregandosene di tutti e di tutto. Non possiamo permettere che questo concetto passi sotto silenzio, bisogna reagire, ripristinare la legalità e restituire piazza Dante alla maggioranza delle persone che vuole viverla in serenità rispettando le regole”.