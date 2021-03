Linea 6, lavori della metro in dirittura d'arrivo: "Arco Mirelli operativa da ottobre"

Ottobre 2021, una data da segnare in rosso per il il trasporto pubblico napoletano. In quel mese dovrebbe entrare in funzione la stazione Arco Mirelli della linea 6 della metropolitana. Ad annunciarlo è stato l'assessore ai Lavori pubblici Alessandra Clemente, prossima candidata a sindaco: "Siamo al 90 per cento dei lavori. Una nuova stazione e una nuova piazza della Repubblica, per uja città sempre più europea. L'obiettivo è la messa in esercizio per il prossimo autunno".

Parole rilasciate durante la visita al cantiere, con tanto di discesa nel sottosuolo per osservare anche lo stato di avanzamento della stazione. Oltre alla Clemente, al tour ha preso parte anche l'assessore ai Trasporti Marco Gaudini. I lavori per Arco Mirelli hanno permesso anche la riqualificazione urbana dell'area, con la creazione di uno spazio per eventi culturali e un nuovo tratto di pista ciclabile.