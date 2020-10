Scuola, la protesta dei precari: "Cambiate il concorso"

Si è tenuta a Napoli la manifestazione dei precari della scuola. Sotto le bandiere delle principali sigle sindacali, i docenti hanno protestato per le modalità del concorso che dovrebbe lanciarli verso l'assunzione di ruolo. Tra le principali preoccupazioni quelle relative ai rischi di contagio a fronte di uno spostamento di massa dei candidati. Inoltre, dicono i precari, c'è da tenere conto che molte persone non potranno sostenere la prova perché in quarantena.