"Altro che Reddito di Cittadinanza. Non c'è più voglia di fare un c...."|VIDEO

"Riviera di Chiaia vuota in questo 18 luglio. Forse tutti sono andati al mare, le spiagge sono strapiene. Anche il mio personale non c'è, è in vacanza o malato. Ho capito una cosa, non è colpa del Reddito di Cittadinanza o che gli imprenditori non pagano adeguatamente i lavoratori. Il motivo è che non c'è più vogli di fare un c... La gente si è abituata a stare in casa, con la cassa integrazione e con lo smart working e nessuno ha più voglia di fare niente", denuncia in un video su Facebook pubblicato sulla pagina del suo locale Quartiere Generale, situato alla Riviera di Chiaia, Enrico Schettino.

"We Enrico ottima sintesi…sono stato all’estero ultimamente e ovunque c’è mancanza di personale: qui in Italia si addebita al Reddito di Cittadinanza e ad altre misure, in UK dicono che è colpa della Brexit, in Portogallo si sta dimettendo un dipendente al giorno. Credo siamo di fronte ad un fenomeno sociale più che economico, sintetizzato dalle tue parole… Tutti vogliono vivere bene e subito, nessuno vuole pensare a domani, o è disposto a fare sacrifici, tanto con stipendi bassi la bolletta nel 2023 comunque non la possono pagare… non ho la soluzione, ma la fotografia è questa", è uno dei commenti che è possibile leggere sotto al post dell'imprenditore, titolare della catena Giappo.