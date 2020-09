Scuola, de Magistris: "Anno difficile, ci saranno chiusure e aperture continue"

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, al microfono della Web tv del Comune, ha commentato l'inizio dell'anno scolastico: "Sarà un anno difficile, credo che avremo una continua alternanza tra lezioniin presenza e didattica a distanza perché è ovvio che quando ci sarà un contagio bisognerà chiudere l'intera scuola. Alcune situazioni potevano essere previste meglio da Regione e Governo".

Poi, una proposta per i casi di chiusura per allerta meteo: "Davo per scontato che con tutti i soldi spesi per la didattica a distanza vi si ricorresse anche quando i ragazzi restano a casa per maltempo. Invece, devo registrare che non è così. Non capisco perché non sia stato fatto piuttosto che fare polemica. Abbiamo inviato una lettera invitando i dirigenti a predisporre in quei giorni le lezioni a distanza".