Auto a tutta velocità si schianta contro il muretto|VIDEO

Incidente stradale a Boscoreale, intorno alle 4 del mattino del 21 marzo, dove un'auto si è schiantata contro un muro tra via Passanti e via Parrella. Un 30enne che era alla guida del veicolo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. I rilievi della municipale dovranno accertare i motivi del sinistro stradale e le eventuali responsabilità.

Polemiche per una presunta omissione di soccorso da parte di un veicolo che si vede passare nel video poco dopo l'incidente: "Quello che vedete nel video è soltanto una parte di quello che successo. Ovviamente, dopo aver visto la scena ho accostato il furgone nella parte opposta della strada e, insieme ad altre persone presenti all’accaduto, ho chiamato i soccorsi. Vedere parte di un video e conoscere la realtà dei fatti sono due cose ben diverse", spiega l'autista del furgoncino.