Auto si scontra con due auto in sosta e due motocicli: "Solo per fortuna non ci è scappato il morto"

Nel medesimo punto in cui nei giorni scorsi è stato investito un pedone

Ancora una volta i Colli Aminei a Napoli territorio di una violenta collisione autostradale dove un'auto si è scontrata due auto in sosta e altrettanti motocicli proprio all'altezza del civico numero 100 dove l'altro giorno è stato investito un giovane pedone.

Per Giuseppe Alviti responsabile dipartimento Sicurezza e vivibilità di Forza Italia "solo per fortuna non è scappato il morto e a maggior ragione si richiedono subito dissuasori stradali mobili e posti fissi della polizia municipale. Gli abitanti della zona sono esausti ed hanno diritto ad garanzie sociali".