Nessun ferito o intossicato. Non ha avuto gravi conseguenze per fortuna l'imponente incendio divampato oggi a Chiaia, in viale Maria Cristina Regina di Savoia.

Il rogo ha distrutto un appartamento al secondo piano dell'edificio storico che è al civico 51.

Sono stati i vigili del fuoco a evacuare le persone degli appartamenti coinvolti, aiutandoli a uscire attraverso una uscita secondaria interna e quindi senza dover ricorrere all'autoscala.

Insieme al 115 sul posto sono presenti anche i carabinieri della compagnia Centro.

Tra le ipotesi più accreditate la possibilità che le fiamme siano state innescate da un corto circuito. Sono ancora in corso rilievi.