Appartamento in fiamme nel cuore della città: evacuato l'edificio - VIDEO

Paura questa mattina in via Santa Lucia a Napoli per un incendio che ha colpito un appartamento. Alcuni testimoni parlano di uno scoppio, ma al momento non è ancora chiaro cosa possa aver provocato il rogo. Sul posto sono giunte diverse squadre di agenti della Polizia, della Polizia municipale e dei Vigili del Fuoco. Il tratto stradale interessato è stato chiuso, mentre l'edificio colpito dalle fiamme è stato evacuato.

Le fiamme, stando ai primi rilievi, sarebbero partite da un appartamento al terzo piano per poi propagarsi anche ad uno del piano superiore. Dopo aver domato l'incendio, i Caschi rossi hanno avviato i rilievi e presto anche i residenti dovrebbero rientrare nelle proprie abitazioni. Paura in zona, intanto, per la caduta di alcuni calcinacci e per la grossa presenza di fumo. Tuttavia, anche se sul posto è giunta una squadra del 118, non si registrano feriti o intossicati. Una donna anziana sarebbe stata tratta in salvo dalla Polizia che si trova in zona per presidiare la vicina sede della Regione Campania.