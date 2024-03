Appartamento in fiamme: grave una persona anziana - VIDEO

Questa mattina, poco dopo le 8, in via Arenaccia a Napoli è divampato un incendio di grosse dimensioni. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento. Purtroppo una persona anziana è rimasta gravemente ferita. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme in tempi brevi, scongiurando che le stesse potessero colpire anche le altre abitazioni vicine.

Il ferito è un 90enne disabile. Recuperato dai vigili del fuoco, l'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale Cardarelli dove è ricoverato nel reparto grandi ustioni. Intanto, sono in corso indagini per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e cosa abbia provocato l'incendio che ha causato grossi danni all'intero appartamento.

Il video è stato condiviso sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli