Ancora fiamme sul Vesuvio: tornano in azione canadair ed elicotteri - VIDEO

Ancora fiamme sul Vesuvio, versante Torre del Greco, nella stessa zona in cui sono divampati tre importanti roghi lo scorso 7 settembre. La zona interessata è l’area tra via Ruggiero e via Boccea. In azione diversi elicotteri per spegnere il grosso rogo.

"Stanno devastando - dichiara il deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli- un patrimonio straordinario. Siamo estremamente preoccupati per la difesa del nostro ecosistema". Le immagini sono finite anche sui socil, diventando virali in breve tempo. Tante le segnalazioni dei cittadini che si dicono preoccupati e lanciano nuovi appelli alle istituzioni.