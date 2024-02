Incendio in pizzeria, il titolare: "Stupiti da questo atto vandalico" |VIDEO

"Siamo stupiti, abbiamo sempre avuto buoni rapporti con tutti". Parla così il titolare di Social Pizza, la pizzeria di via Scarlatti che ha subito un incendio del gazebo esterno, in un video diffuso su internet. Un incendio probabilmente doloso. Le forze dell'ordine hanno fermato un 47enne, ex dipendente del locale, che avrebbe agito per ripicca.

"Abbiamo subito un atto vandalico. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco, ma nessuno potrà spegnere il nostro entusiasmo. - prosegue il video - Siamo pronti ad accogliervi come sempre. Nella ristorazione ci mettiamo il cuore ed è grazie al vostro supporto che riusciremo ad andare avanti".