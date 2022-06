Domato incendio sul Monte Somma, il sindaco: "Spero non sia stato doloso"

E' stato domato nella serata di mercoledì l'incendio che si era sviluppato nel corso della giornata sul Monte Somma. Ad aggiornare i cittadini sulle operazioni è stato il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno.

“Domato l’incendio sul versante del Monte Somma. Si è trattato di un incendio che è stato abbastanza impegnativo in località Cupra Maresca. Spero che non sia stato un incendio doloso. Chiedo però a tutti i cittadini collaborazione e di essere sentinella del territorio. Noi siamo in prima linea a tutela del patrimonio ambientale e vorrei ricordare che gli incendi favoriscono ed aggravano i cambiamenti climatici. Noi siamo una piccola goccia in un oceano, però dobbiamo iniziare dal nostro territorio e così potremmo contribuire alla mitigazione del rischio climatico derivante dai cambiamenti climatici. Dunque tutti insieme tuteliamo la nostra montagna e la nostra comunità. L’incendio principale ha coinvolto Cupra Maresca, il vallone su uno dei versanti del Monte Somma ed è stato domato con l’ausilio dell’elicottero e del grande lavoro che ha visto il coinvolgimento del Coordinamento Vesuvius della Protezione Civile, la Cobra 2, il Corpo Pronto Intervento. Ringrazio anche le Guardie Ambientali dell’AISA”.