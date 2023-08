Le spettacolari immagini dello spegnimento dell'incendio a Ischia |VIDEO

Abitazioni a rischio. Elicottero e canadair in azione

Impossibile non notare, nella tarda mattinata, la lunga colonna di fumo denso e scuro che saliva dall'Epomeo, a Serrana Fontana, Comune dell'isola di Ischia. Talmente alta da essere visibile chiaramente anche da Napoli. Sul posto Vigili del fuoco e Carabinieri. Per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona è stato necessario l'intervento del velivolo antincendio del Comando dei Vigili del fuoco Eriksson S-64, capace di trasportare circa diecimila litri di acqua mentre da terra operava la squadra diretta da Aniello Scala, con caschi rossi giunti anche da Napoli. Impiegati anche un elicottero Lima 1 e canadair.