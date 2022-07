Boato nella notte:, residenti terrorizzati: è scoppiato un deposito di fuochi d'artificio

Boato nella notte a Trecase dove si è verificato un vasto incendio. Ad andare in fumo un deposito di fuochi d'artificio in via Vesuvio. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine che hanno messo l'area in sicurezza per procedere allo spegnimento delle fiamme ed effetuare i primi rilievi.

Non sono ancora note le cause che hanno portato al rogo. Tuttavia, grande paura per i residenti svegliati nel cuore della notte. La colonna di fumo sprigionata, inoltre, era visibile in diversi punti della città, ma anche dai comuni vicini (diverse segnalazioni arrivano da Torre Annunziata). Alcuni testimoni raccontano che ancora questa mattina l'aria sia irrespirabile.

(Video di Alfonso Marra)