Vasto incendio nel Napoletano. A fuoco un'azienda conserviera |VIDEO

Vigili del fuoco e carabinieri impegnati a Sant'Antonio Abate per domare le fiamme. La colonna di fumo è visibile per chilometri

Un violento incendio è divampato a Sant'Antonio Abate, provincia di Napoli. Da quanto si apprende dai carabinieri, le fiamme sono divampate all'interno dell'azienda conserviera La Torrente. Sul posto, oltre ai militari, anche i vigili del fuoco che stanno tentando di domare un incendio che ha assunto proporzioni molto vaste. La colonna di fumo, infatti, è visibile anche a chilimetri di distanza.

Al momento, non risultano feriti e non sono ancora chiare le cause dell'incendio. La prima preoccupazione di carabinieri e pompieri è di spegnere il rogo senza conseguenze per le persone.