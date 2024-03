Il video della rissa tra mamme a Scampia: immagini shock (VIDEO)

A poco più di 24 ore dalla notizia della rissa tra mamme all'esterno di un asilo di Scampia, i carabinieri del Comando provinciale hanno reso pubblico il video delle telecamere di sorveglianza che riprende il violento scontro fisico tra le donne. Le immagini sono scioccanti.

Secondo quanto ricostruito dai militari, tutto sarebbe nato da una lite virtuale sulla chat delle mamme. Gli animi si sarebbero accesi in relazione a un progetto della scuola che prevede la partecipazione di due genitrici per volta in orario curricolare per partecipare alle attività didattiche. Sembra che una delle mamme abbia cambiato arbitrariamente il suo giorno di presenza, attirando le critiche delle altre.

La discussione virtuale si sarebbe, poi, tramutata in rissa vera e propria quando il gruppo si è incontrato all'esterno dell'istituto scolastico. Alla fine, come è possibile evincere dalle immagini, la scazzottata è arrivata a coinvolgere almeno sette donne, che se le sono date di santa ragione davanti agli increduli (e immobili) passanti.

Solo l'intervento dei carabinieri ha suggerito alle partecipanti di disperdersi per non essere identificate. Non avevano fatti conti che le telecamere. Così, sono state tutte denunciate per rissa.