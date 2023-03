Esplode auto di un maggiore della Finanza: le immagini dell'incendio - VIDEO

Indagini in corso da parte dei Carabinieri

Ieri pomeriggio a Bacoli è esplosa l’auto di un maggiore della Guardia di Finanza. L'episodio - registrato in via Bellavista - è oggetto di indagini da parte dei Carabinieri che, al momento, non escludono nessuna pista.

Le immagini del rogo sono finite anche sui social. Il video mostra le fiamme che hanno avvolto il veicolo e la densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.