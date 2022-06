De Luca sul Covid: "In arrivo ondata preoccupante. Ma avremo vaccini più efficaci"

Vincenzo De Luca sul Covid, intercettato dai microfoni di NapoliToday: "Nel 2021 a metà giugno avevamo 121 positivi, ieri oltre cinquemila. Non abbiamo gravità particolari, ma se i numeri dono questi oggi dobbiamo aspettarci una nuova ondata. Per fortuna avremo un vaccino a settembre più resistente alle nuove varianti. Bisogna tenere gli occhi aperti. Abbiamo avuto il rompete le righe. Temo che già a fine luglio rischiamo di avere un'ondata preoccupante. Sappiamo che non possiamo chiuderci in casa, ma dobbiamo essere prudenti".