Apre il Covid Residence: 168 posti per asintomatici

Dalle 14 del 21 ottobre è ufficilamente in funzione il Covid Residence dell'Ospedale del Mare di Ponticelli. La struttura sarà destinata all'alloggio di contagiati Covid asintomatici che non hanno la possibilità di trascorrere la quarantena in casa. Il residence conta 168 posti dislocati su quattro piani, in 84 stanze singole o doppie, ognuna delle quali con bagno privato.

L'accesso sarà gratuito e saranno gli stessi pazienti a fare richiesta, compilando un modulo nel quale indicheranno le motivazioni per cui chiedono il ricovero. Nel progetto originario dell'ospedale, cominciato a costruire nel 2005, l'edificio sarebbe dovuto diventare un albergo per parenti dei pazienti e personale sanitario, ma non è mai entrato in funzione e fino a oggi è rimasto inutilizzato.

Con questa operazione, l'Asl Napoli 1 conta di poter circoscrivere i contagi soprattutto nei casi delle convivenze in ambienti ristretti che possono favorire la diffusione del virus. I 168 posti letto non sono attrezzati per i casi più gravi e non andranno ad incidere sui posti di ricovero a disposizione di chi contrare una forma violenta del Covid-19.