Guerra a Gaza, corteo notturno per la Palestina nelle strade di Napoli

In circa 200 hanno esposto bandiere e percorso il centro storico per chiedere lo stop dell'invasione israeliana

Bandiere della Palestina che sventolano in piazza San Domenico a Napoli dove in centinaia, secondo alcune stime 200 persone, si sono radunate per chiedere lo stop al massacro proclamando "No all'invasione di Gaza, no all'operazione etnica e ai crimini di Stato di Israele". Il riferimento è, soprattutto, ai civili che vivono nella striscia. I manifestanti hanno sfilato attraversando le vie del centro diretti verso la prefettura.

Il raduno per la manifestazione spontanea è iniziato a poche ore dalla notizia dell'avvio dell'invasione di terra e di mare, con un black out dell'elettricità e delle comunicazioni a due milioni di persone. Come riporta Today.it, i tank israeliani sarebbero entrati nella Striscia di Gaza. Sono stati segnalati scontri tra militari e gruppi di uomini armati con raffiche di armi automatiche. Secondo Hamas "scontri violenti" si stanno verificando vicino a Beit Hanoun, nella parte settentrionale della Striscia di Gaza, e a Bureij nel centro. Funzionari americani e israeliani hanno però affermato alla ABC News che l'incursione di questa sera non è un'offensiva su larga scala. L'attacco arriva al termine di una giornata cruciale, caratterizzata dai raid più massicci condotti da Israele dall'inizio delle operazioni militari dallo scorso 7 ottobre, e dalla comunicazione ufficiale delle forze israeliane arrivata in serata: "Nella notte espanderemo le operazioni".

L'Onu ha votato una risoluzione per la tregua immediata, con 120 Stati membri a favore e solo 14 contrari, tra cui Stati Uniti e Italia.