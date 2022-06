Concerto Vasco, uscita dallo stadio pericolosa per gli spettatori: il bus non può passare | VIDEO

Autobus pieno, calca per entrare, ma soprattutto una folla in strada che rendeva difficile (e pericoloso) il procedere del mezzo. Attraverso un video, il sindacalista di Anm Marco Sansone denuncia quanto avvenuto ieri sera a Fuorigrotta, al termine del concerto che Vasco Rossi ha tenuto allo stadio Maradona.

"Ieri sera, in occasione del deflusso relativo al concerto di Vasco Rossi presso lo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta a Napoli, alcuni autobus Anm hanno viaggiato in condizioni di particolare insicurezza", spiega.

"C'è poco da fare: in queste occasioni, o si potenzia il servizio incentivando economicamente il personale e coordinandosi con la polizia municipale, oppure - continua il dipendente Anm - si ammette di essere impossibilitati a fornire un minimo di sicurezza e si fa rientrare il servizio".

"Gli autisti Anm non possono e non vogliono più lavorare in queste condizioni".