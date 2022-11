Bus Anm sommerso dall'acqua: "Come sul Titanic"/VIDEO

“Sta diventando virale il video postato su Tiktok che immortala l’autista di un bus dell’Anm alle prese con l’allagamento di una strada nel quartiere di Poggioreale. Il mezzo del trasporto pubblico si riempie d’acqua man mano che attraversa il fiume d’acqua provocato dalla bomba d’acqua che ha colpito Napoli venerdì sera. Come sul Titanic! È il commento ironico di chi ha assistito alla scena incredibile. Il problema è che questi fenomeni, causati dai cambiamenti climatici, rischiano di far parte sempre più spesso della nostra quotidianità. Non è più tempo di lanciare allarmi ma di attivarsi per una rapida inversione di questo fenomeno mondiale attraverso comportamenti sostenibili da parte di ciascuno di noi che spingano i governi di tutti i Paesi a fare dietrofront sulla produzione indiscriminata di CO2”.

Questo il commento del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la segnalazione del video virale.