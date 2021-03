Minorenni danneggiano la sede della Fondazione anticamorra Polis (VIDEO)

Devestare l'insegna di un'associazione è una bravata grave in assoluto. Se s tratta di una fondazione dedicata alla memoria di Giancarlo Siani, giornalista ucciso dalla camorra, lo è ancora di più. Otto ragazzi minori di 14 anni sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per per aver vandalizzato il cartello sovrastante l'ingresso della Fondazione Polis, a Santa Lucia. Nelle immagini del sistema di videosorveglianza, divulgate dai carabinieri del Comando provinciale di Napoli, si notano i ragazzini che prendono l'insegna a pallonate, fino a distruggerla.

L'episodio risale al 5 marzo scorso. I minori, ascoltati dai militari, hanno ammesso di non conoscere il signifcato del messaggio riportato nel cartello danneggiato che ritraeva la nota Mehari di Siani. Essendo minori di 14 anni, nessuno dei giovani può essere imputato, ma verrà organizzato con loro un incontro educativo nella sede della Fondazione.