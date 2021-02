Folla sul lungomare di Napoli, area transennata: le immagini

Grande folla sul lungomare e al centro storico di Napoli. “Complice” la bella giornata e l’ormai prossimo ritorno in zona arancione della Campania, i napoletani non hanno voluto perdere l’occasione di godersi qualche attimo di libertà. Come mostrano le foto, sono centinaia le persone in strada. Quasi tutti indossano la mascherina, ma le distanze di sicurezza, così come tutte le altre norme anti contagio, sembrano essere ancora una volta saltate. Altri assembramenti sono stati registrati nella serata di ieri in piazza Bellini.

Area transennata e controlli serrati

Con l’aumento delle persone, però, il lungomare è stato transennato: In particolare il marciapiede che da piazza Vittoria va verso Santa Lucia è diventato off-limits, permettendo solo a chi si trova già all’interno dell’area di uscire dalla stessa. La misura serve ad evitare assembramenti, ovviamente, ed è stata stabilita in una riunione di alcuni giorni fa in prefettura. La zona è sorvegliata, comunque, da Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e Protezione Civile.

(Video e foto di Alessandra De Cristofaro)