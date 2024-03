Vaga a piedi per l’asse mediano tra le auto che sfrecciano: 80enne salvato - VIDEO

Vaga per l’asse mediano tra le auto che sfrecciano e viene salvato dai carabinieri. L'intervento dei militari è partito dopo una segnalazione arrivata alla centrale operativa. "Una persona sta passeggiando sull’Asse Mediano, è spaesato”. I carabinieri di Giugliano, quindi, hanno raggiunto in pochi minuti l’asse mediano in direzione Giugliano centro.

Ad un tratto, davanti ai loro occhi, compare l’uomo che vaga sulla corsia di soprasso contro le auto che sfrecciano. Lampeggianti accesi e segnalazione sul tetto dell’auto con l’avvertimento di rallentare e i carabinieri scendono dalla gazzella.

Pochi secondi e l’uomo – visibilmente disorientato – viene messo in auto tra il vento, la pioggia e le auto. L’uomo, un 80enne del posto, è stato affidato ai medici del 118 e fortunatamente sta bene. I carabinieri successivamente constateranno che l’anziano si era allontanato poco prima da una casa albergo per anziani.