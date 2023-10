“Un Posto al Sole”, anticipazioni puntate dal 16 al 20 ottobre (giorno per giorno) Trame giorno per giorno

Settimana sarà movimentata per i protagonisti di “Un Posto al Sole”. Le anticipazioni giorno per giorno delle puntate in onda da lunedì 16 a venerdì 20 ottobre 2023.

16 ottobre

Clara cerca di sottrarsi da Eduardo. Viola appare sempre più in ansia. Giancarlo riesce a conquistare Otello, ma Silvia ha forti dubbi.